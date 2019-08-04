Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler1.LigAltay'da B planı Sarpong
04.08.2019 - 10:31| Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

Altay'da B planı Sarpong

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'da yönetim Eskişehirspor'dan ayrılan sağ kanat İbrahim Sissoko'nun transferini bitirmek için çaba gösterirken, Fildişi Sahilli oyuncunun imza atmaması halinde siyah-beyazlılar yöneleceği alternatif kanat oyuncusunu da belirledi.

Altay'da B planı Sarpong

İzmir ekibinin B planı olarak geçen sezon Yunanistan'nın AO Xanthi takımında forma giyen Jeffrey Sarpong'a teklif sunacağı öğrenildi. Gana asıllı Hollandalı 31 yaşındaki futbolcu Ajax altyapısından yetişti.

Bir dönem İspanya'da Real Sociedad kulübünde top koşturan Sarpon, 2017-18 sezonunda ülkemizde Elazığspor formasını terletmişti.

Emenike çalışmayı bırakmıyor!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Balotelli, Hellas Verona yolunda

Balotelli, Hellas Verona yolunda

Ali Ravcı'dan Partizan yorumu!

Ali Ravcı'dan Partizan yorumu!

Marco Silva'dan Cenk'e: İstiyorsan gidebilirsin...'

Marco Silva'dan Cenk'e: İstiyorsan gidebilirsin...'

Trabzonspor, Adebayor ile anlaştı

Trabzonspor, Adebayor ile anlaştı

Sıradaki Haber