Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler1.LigAltay'da Bursaspor alarmı
30.09.2019 - 13:33 | | Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA) -

Altay'da Bursaspor alarmı

TFF 1. Lig'de son 2 maçında Keçiörengücü ve Adanaspor'la (D) berabere kalarak 4 puan kaybeden Altay'da gözler, cuma günü İzmir'de oynanacak Bursaspor maçına çevrildi.

Altay'da Bursaspor alarmı

İç sahadaki ilk 3 maçında rakiplerini Atatürk Stadı'nda konuk eden siyah-beyazlılar, Bursaspor'u eksikleri tamamlanan Menemen İlçe Stadı'nda ağırlayacak. Taraftar baskısı oluşturmak amacıyla stadyum konusunda Menemen'i tercih eden İzmir temsilcisi, güçlü rakibini yenerek zirve yarışına tutunmayı hedefliyor.
Son 2 haftada galibiyeti kaçıran taraf olmalarına üzüldüklerini dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, "Bursaspor maçı puan tablosundaki durumumuz ve gerçek gücümüzü görme açısından çok önemli bir maç. Takımımıza güveniyoruz. Son 2 karşılaşmayı kazansaydık zirveye ortak olabilirdik. Oyuncularımız da kayıplar nedeniyle üzgün ve bunu telafi etmeleri gerektiğini biliyorlar" dedi. Ligde 6. hafta sonunda Altay, 9 puanla 9. sırada yer alırken, 12 puan toplayan Bursaspor zirve takipçisi konumunda.

Zidane'dan özel antrenman!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Real Madrid’de Ramos krizi! 4 ila 12 maç...

Real Madrid’de Ramos krizi! 4 ila 12 maç...

Başakşehir-Mönchengladbach maçına İngiliz hakem

Başakşehir-Mönchengladbach maçına İngiliz hakem

Hatayspor'da İlhan Palut ile yollar ayrılıyor

Hatayspor'da İlhan Palut ile yollar ayrılıyor

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Sıradaki Haber