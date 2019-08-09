Teknik direktÃ¶r Sait KarafÄ±rtÄ±nalar'Ä±n hÃ¼cum hattÄ±na mutlaka transfer istediÄŸi, yÃ¶netimin ise geÃ§en sezon Ãœmraniyespor'da gÃ¶rev yapan Leandrinho'yu gÃ¼ndemine aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Ä°stanbul ekibiyle sÃ¶zleÅŸmesi sona eren 33 yaÅŸÄ±ndaki futbolcuyla yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde sona gelindiÄŸi ifade edilirken, Altay'Ä±n hafta sonunda transferi resmileÅŸtireceÄŸi vurgulandÄ±.Â

Kariyerine Ã¼lkesinin Portuguesa takÄ±mÄ±nda baÅŸlayan deneyimli forvet, BelÃ§ika'da Zulte Waregem, Portekiz'de Pacos De Ferreira, Kosta Rika'da Alajuelense, Meksika'da Atletico San Luis'de oynadÄ±ktan sonda 2015-2016 sezonunda TÃ¼rkiye'ye geldi. Ä°lk olarak Denizlispor'a imza atan BrazilyalÄ±, yeÅŸil-siyahlÄ±larda 29 maÃ§ta 17 gol atarak Sivasspor'un yolunu tuttu. Sivas'ta 1 sezonda 32 mÃ¼sabakada 8 gol kaydeden Leandrinho, geÃ§en sezon Ãœmraniyespor'da da 29 maÃ§ta 7 kez fileleri sarstÄ±.Â