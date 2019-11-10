Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler1.Lig HaberleriAltay'da kötü gidişat sürüyor
10.11.2019 - 11:34 | | İZMİR (İHA)

Altay'da kötü gidişat sürüyor

Altay, TFF 1. Lig'in 11. haftasında sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olarak kötü gidişatını engelleyemedi.

Altay'da kötü gidişat sürüyor

TFF 1.Lig'in 11. hafta mücadelesinde Altay, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Maçtan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan İzmir ekibi üst üste 3. mağlubiyetini alarak 15 puanda kaldı. Lige Ümraniyespor mağlubiyetiyle başlayan Altay, sonrasında oynadığı 7 maçtan 4 galibiyet, 4 beraberlik çıkararak yenilmeme serisi elde etmişti. İzmir ekibi, son 3 maçında ise bu istatistikleri tam tersine çevirerek müsabakalardan puansız ayrıldı. Siyah-beyazlılar, sahasında Menemenspor'a 2-0, deplasmanda Hatayspor'a 3-2 ve son olarak yine sahasında Fatih Karagümrük'e 1-0 kaybederek kötü bir istatistiğe imza attı.

Altay milli arayı değerlendirecek
Ligde golcüleriyle ön plana çıkan Altay, iç sahada oynadığı son 2 maçta fileleri havalandıramadı. Deplasmanda oynadığı maçlarda 12 gole imza atan İzmir ekibi, iç saha maçlarındaysa yalnızca 4 gol kaydederken kalesinde 7 gol görerek taraftarını hüsrana uğrattı. Siyah-beyazlılar, lige verilecek milli maç arasının ardından Akhisarspor'a konuk olacak.

Sivasspor'da liderlik coşkusu!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ertuğrul Erdoğan'dan dobra açıklamalar! Fenerbahçe...

Ertuğrul Erdoğan'dan dobra açıklamalar! Fenerbahçe...

İşte Falcao'nun geliş tarihi

İşte Falcao'nun geliş tarihi

Beşiktaş'ın konuğu Denizlispor! Kritik maç canlı bahisle Misli.com'da...

Beşiktaş'ın konuğu Denizlispor! Kritik maç canlı bahisle Misli.com'da...

Büyük heyecan! Manchester City-Liverpool maçı canlı bahisle Misli.com'da...

Büyük heyecan! Manchester City-Liverpool maçı canlı bahisle Misli.com'da...

Sıradaki Haber