Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler1.LigAltay'da Rıdvan gitti
05.08.2019 - 12:31| Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)-

Altay'da Rıdvan gitti

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da yeni transferlerden Rıdvan Özdemir, ani bir kararla takımdan ayrıldı.

Altay'da Rıdvan gitti

Yönetimin Afyon kampında el sıkışıp 2 yıllık ön protokol yaptığı genç ön libero, kampın ardından İzmir'de başlayan çalışmalara katılmadı.

23 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı takımdaki arkadaşlarına veda mesajı gönderdiği öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Altınordu'da profesyonel olup geçen sezon Uşakspor'da forma giyen Rıdvan'ın takımdan ayrılması üzerine ön liberoya takviye yapmak için alternatif isim arayışına geçti. Altay'da, bir süre önce anlaşma sağlanan Yeni Çorumspor'dan kaleci Onurcan da takıma uyum sağlayamadığı için

Hasan Çavuşoğlu: 'Ligi ilk 10 içerisinde bitirmek istiyoruz'
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Denizlispor'a İtalya'dan stoper geliyor

Denizlispor'a İtalya'dan stoper geliyor

Mame Baba Thiam: Diagne kalırsa Galatasaray'da iyi işler yapar

Mame Baba Thiam: Diagne kalırsa Galatasaray'da iyi işler yapar

Trabzonspor'un yeni sezon formaları böyle tasarlandı

Trabzonspor'un yeni sezon formaları böyle tasarlandı

Göztepe'de Leo bitti Umut Nayir yolda

Göztepe'de Leo bitti Umut Nayir yolda

Sıradaki Haber