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03.12.2019 - 15:50 | | Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Altay'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi

TFF 1. Lig'de üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından evinde Eskişehirspor'la 1-1 berabere kalan Altay'da yönetim teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollarını ayırdı.

Altay'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi

Altaylı taraftarların Eskişehirspor maçında istifa çağrısında bulunduğu teknik patron Karafırtınalar'la bugün masaya oturan Başkan Özgür Ekmekçioğlu, deneyimli teknik adama hizmetleri için teşekkür etti.

Karafırtınalar da yönetimin kararı sonrası oyuncularla vedalaştı. Geçen sezondan bu yana Altay'da görev alan Sait Karafırtınalar, bu sezon siyah-beyazlı takımın başında 13 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 yenilgi gördü. Bu arada yönetim yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

Favori Tandoğan

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollarını ayıran yönetimin görev için liste başına Ekol Hastanesi Balıkesirspor'daki görevinden istifa eden Ali Tandoğan'ı aldığı öğrenildi. Yönetimin hafta sonuna kadar Ali Tandoğan'la bir araya gelerek anlaşma zemini arayacağı belirtildi. Tandoğan'ın yanı sıra teknik direktörlük görevi için Metin Diyadin'in de listede yer aldığı kaydedildi.

Trabzonspor'la yarın İzmir'de oynanacak kupa maçında Altay'ın başında Antrenör Murat Uluç'un görev alacağı bildirildi.

Altayda Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi

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