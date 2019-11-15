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15.11.2019 - 13:27 | | Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Altay'da tüm takıma 30'ar bin TL ceza

TFF 1'inci Lig'de son 3 maçında Ekol Göz Menemenspor, Hatayspor (D) ve Fatih Karagümrük'e mağlup olan Altay'da yönetim tüm takıma 30'ar bin TL ceza kesti.

Altay'da tüm takıma 30'ar bin TL ceza

Kötü gidişatın nedenlerini bulmak için teknik heyet ve oyuncularla toplantılar yapan Altay yönetimi, siyah-beyazlı ekibi para cezasıyla uyardı. Mevcut kadronun bu ligde şampiyonluk için yeterliği olduğunu belirten kurmaylar, yapılan görüşmeler sonrası teknik direktör Sait Karafırtınalar ve futbolculara güvenoyu verdi.

Yönetim, siyah-beyazlı takımdan önümüzdeki haftalarda daha mücadeleci bir oyun sergileyerek çıkış yakalamasını istedi. Teknik ekip ve futbolcular da yönetime "agresif ve istekli futbol" konusunda söz verdi. Akhisarspor deplasmanının hazırlıklarını Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürdüren İzmir ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Altay, zirve yarışı veren Akhisarspor'u yenerek ligde yeni bir sayfa açmayı ve üzerindeki kara bulutları dağıtmayı hedefliyor.

 

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