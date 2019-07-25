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25.07.2019 - 23:56| GRAZ (AA)

Altay'dan Ersun Yanal'a teşekkür

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, kendisine forma şansı verdiği için teknik direktör Ersun Yanal'a teşekkür etti.

Altay'dan Ersun Yanal'a teşekkür

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden kaleci Altay Bayındır, teknik direktör Ersun Yanal'a çalışmalar kısa bir süre önce başlamasına karşın kendisine forma şansı verdiği için teşekkür etti.

Altay, sarı-lacivertli ekibin Hertha Berlin'e 2-1 yenildiği hazırlık karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kendisine şans veren Yanal'a teşekkür eden genç file bekçisi, "Sorumluluklarımızın bilincindeyiz, bu doğrultuda çalışıyoruz. İnşallah sezon başladığında da en iyi şekilde, en iyi konsantrasyonla maçlarımızı birbir aşıp Fenerbahçe'yi hakettiği şampiyonluğa eriştiririz diye düşünüyorum." dedi.

Fenerbahçe formasının ağırlığını hissettiğinin altını çizen Altay Bayındır, "Yeni yeni antrenmanlara başlıyorum, şu an adaptasyon sürecim de var. Bunu da bir an önce atlatmaya çalışıyorum, atlattığım da söylenebilir. Dediğim gibi hocama teşekkür ediyorum, çünkü çalışmalara yeni başlamış olmama rağmen bugün forma şansı verdi bana. Ben de verilen şansları en iyi şekilde değerlendirip, elimden geldiğince Fenerbahçe camiasının kalesine yakışır bir oyuncu olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sakatlığını atlattığını belirten Altay, sağlık durumu hakkında ise, "Ufak tefek sorunlarım var. Antrenmanda sert şiddetli gelen toplarda ufak sızlamalarım var ama bu da gayet normal olduğunu söyledi doktorumuz, şu an ciddi bir problemim yok. Zaten bugün de sahaya çıkabildim. Milli takım maçında aldığım darbeden dolayı Kosova'da sakatlanmıştım. Şu an bir problem söz konusu değil." şeklinde konuştu.

 

 

 

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