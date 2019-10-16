Altay'Ä±n derbi planÄ±

Â Ligde ilk 7 maÃ§ta 12 puan topladÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan sportif direktÃ¶r Ã–zden TÃ¶raydÄ±n, derbileri kazanmalarÄ± halinde 9 maÃ§ta 18 puana ulaÅŸÄ±p maÃ§ baÅŸÄ± 2 puan ortalamasÄ±na ulaÅŸacaklarÄ±nÄ±Â belirterek, "Zirvede olmak istiyorsak bu iki derbiden 6 puan Ã§Ä±karmamÄ±z gerekiyor. 2 puan ortalamasÄ± bizi ilk 2'ye sokar" diye konuÅŸtu.

Ligde 6 haftadÄ±r yenilmediklerini ancak her maÃ§Ä±n Ã§ok zorlu geÃ§tiÄŸini dile getiren Ã–zden TÃ¶raydÄ±n, "Kolay diyebileceÄŸimiz bir mÃ¼sabaka yok. AltÄ±nordu'yu izledik, Ã§ok iyi oynuyorlar ama sonuÃ§ alamadÄ±lar. Bize karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ arayacaklar. Lig Ã¶ncesi hazÄ±rlÄ±k dÃ¶neminde bizi yendiler, bu bilinÃ§le Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Centilmence, hak edenin kazanacaÄŸÄ± bir derbi olsun" dedi. TÃ¶raydÄ±n, maraton tribÃ¼nÃ¼nde karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± izleyecek Altay taraftarlarÄ±nÄ±n da kendilerine ayrÄ±lacak yerleriÂ doldurmalarÄ±nÄ± istedi.