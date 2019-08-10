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Haberler1.LigAltÄ±nordu 3-0'lÄ±k yenilgiden ders çÄ±karacak
10.08.2019 - 13:24| Onur ATIÅž / Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â

AltÄ±nordu 3-0'lÄ±k yenilgiden ders çÄ±karacak

TFF 1. Lig'de yeni sezonda hedefini Ã¼st sÄ±ralar olarak belirleyen AltÄ±nordu, TÃ¼rkiye Spor YazarlarÄ± DerneÄŸi (TSYD) Ä°zmir Åžubesi'nin dÃ¼zenlediÄŸi 47. Folkart Ege KupasÄ± finalinde Menemenspor'a 3-0 kaybederken, teknik direktÃ¶r HÃ¼seyin EroÄŸlu deÄŸerlendirmelerde bulundu.

AltÄ±nordu 3-0'lÄ±k yenilgiden ders çÄ±karacak

AltÄ±nordu, TÃ¼rkiye Spor YazarlarÄ± DerneÄŸi KupasÄ±'nda Menemenspor'a 3-0 kaybederken, teknik direktÃ¶r HÃ¼seyin EroÄŸlu deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Ä°lk 15 dakika sahaya istediklerini yansÄ±ttÄ±klarÄ±nÄ± ancak oyunun sertleÅŸmesiyle dÃ¼zenlerinin bozulduÄŸunu sÃ¶yledi. Basit hatalardan goller yediklerini belirten EroÄŸlu, "Bireysel hatalarÄ±Â en aza indirmeliyiz. GenÃ§ bir takÄ±mÄ±z. Her maÃ§ taktik disiplinimizi ve sistemimizi sahaya uygulamalÄ±yÄ±z. Menemenspor maÃ§Ä±nda eksiklerimizi gÃ¶rdÃ¼k. Lig baÅŸlayana kadar seviyemiz daha da yÃ¼kselecek. Åžu an gÃ¼ndemimizde transfer yok" dedi.

EroÄŸlu, Menemenspor maÃ§Ä±nda orta saha Atakan'Ä±n dizinden sakatlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve oyuncunun durumunun en kÄ±sa sÃ¼rede netleÅŸeceÄŸini sÃ¶yledi.

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