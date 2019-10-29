Altınordu: 3 - Amed Sportif: 1

Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında konuk ettiği Amed Sportif’i 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Stat: Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Ogün Kamacı xx, Murat Erölmez xx

Altınordu: Ali Emre Yanar xx, Kahraman Demirtaş xx, Ali Mert Aydın xxx, Yusuf Arslan xx, Onur Taha Takır xx, Anıl Koç xxx, Egehan Gök xx, Burak İnce x (Muzaffer Kocaer dk. 69 x), Okan Derici xx, Ersel Aslıyüksek xx, Yasin Ozan xxx (Fatih Aktay dk. 83 ?)

Yedekler: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Kerim Alıcı, Muhammed Mert

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Amed Sportif: Erdi Yokuşlu x, Hasan Erbey xx, Abdullah Çetin x, Yüksel Kayaalp x (Burak Taşdemir dk. 62 x), Oğuz Özden xx (Ahmet Altınay dk. 88 ?), Ramazan Çeri x (Muhlis İstemi dk. 63 x), Tolga Tekin xx, Onur Alkan xx, Mansur Çalar xx, Bünyamin Yürür xx, Muhammet Yılmaz xx

Yedekler: Serkan İpek, Berat Han, Ali Gaffar İçöz, Seymen Yağmur

Teknik Direktör: Recep Bayık

Goller: Anıl Koç (dk. 16 ve 66), Yasin Ozan (dk. 34) (Altınordu), Burak Taşdemir (dk. 68) (Amed Sportif)

Sarı kartlar: Anıl Koç, Egehan Gök (Altınordu)