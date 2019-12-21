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21.12.2019 - 13:04 | | İZMİR, (DHA)

Altınordu deplasmanda ilk peşinde

TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü Giresunspor'a konuk olacak Altınordu, şimdiye kadar deplasmanda rakibini yenemedi.

Altınordu deplasmanda ilk peşinde

Giresunspor'la 6 müsabakaya çıkan kırmızı-lacivertliler sahadan 4 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda ağlara 3 gol bırakabilen Altınordu kalesinde ise 8 gol gördü. Altınordu geçen sezon son hafta deplasmanda Giresunspor'a 3-1 kaybederek Play-Off'a kalma şansını kaçırmıştı. O maçın ardından sezonu 57 puanla tamamlayan Altınordu 1 puanla ilk 6'ya giremedi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son haftalarda oynadıkları pozitif futbolu sonuca yansıtmak istediklerini belirterek, "Devre arasına kadar 2 maçımız var. Önce Giresunspor deplasmanından istediğimizi alacağız ardından Menemenspor'la evimizde karşılaşacağız. Puan kaybına tahammülümüz yok" diye konuştu. 

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