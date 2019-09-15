Altınordu-Eskişehirspor: 4-1
TFF 1. Lig'in 4. haftasında Altınordu sahasında Eskişehirspor'u 4-1 yendi.
TFF 1. Lig'in 4. haftasında Altınordu konuk ettiği Eskişehirspor'u 4-1 yendi.
Eskişehirspor'un 16. dakikada Emre Güral, 38. dakikada ise Sissoko ile kullandığı penaltılarda Altınordu kalecisi Erhan Erentürk gole izin vermedi.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Emin Tuğral, Ali Can Alp
Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ali Mert Aydın, Egehan Gök (Dk. 46 Burak İnce), Oğulcan Ülgün, Berkay Samancı (Dk. 86 Yusuf Yalçın Arslan), Hüseyin Atakan Üner, Anıl Koç, Ersel Aslıyüksek (Dk. 46 Yasin Ozan)
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Erdal Akdarı, Sezgin Coşkun, Sekidika, Emre Güral (Dk. 63 İbrahim Halil Öner), Milinkovic (Dk. 86 Ferhat Kiraz), Issah, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Özcan, Sissoko, Cemali Sertel
Goller: Dk. 8 Sinan Osmanoğlu, Dk. 77 ve Dk. 80 Anıl Koç, Dk. 82 Burak İnce (Altınordu), Dk. 74 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)
Kırmızı kart: Dk. 76 Issah (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Erdal Akdarı, Dk. 90 1 Ekrem Kılınçarslan (Eskişehirspor), Dk. 34 Ersel Aslıyüksek, Dk. 37 Oğulcan Ülgün, Dk. 90 1 Yasin Ozan (Altınordu)