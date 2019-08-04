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04.08.2019 - 10:28| İZMİR, (DHA)

Altınordu'da 1 numara Erhan Erentürk'ün!

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da yeni sezonda kaleyi Erhan Erentürk koruyacak.

Altınordu'da 1 numara Erhan Erentürk'ün!

Kaleci Erce'nin Trabzonspor'a transfer olmasının ardından gözlerin çevrildiği kaleci Erhan, hazırlık maçlarında sergilediği performansla 1 numaralı formayı kaptı. Geçen sezon Karşıyaka'dan transfer olan genç file bekçisi, Erce'nin Standard Liege'e transferi gerçekleşmeyince yedek kulübesine kalmıştı. Geçtiğimiz sezon bir kez bile forma giyemeyen Erhan'a bu yıl kendisini kanıtlama fırsatı doğdu.


Altınordu'da kendini geliştirdiğini ifade eden 24 yaşındaki kaleci, "İyi bir sezon geçirmeyi ve Avrupa'ya transfer olmayı hedefliyorum" diye konuştu.
 

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