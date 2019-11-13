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13.11.2019 - 12:00 | | Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Altınordu'da Engin Bekdemir gözden çıkarıldı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer edilen orta saha oyuncusu Engin Bekdemir gözden çıkarıldı.

Teknik heyetin kendisini toparlaması için geçen ay 10 gün özel izin verdiği tecrübeli orta saha oyuncusuna, ek olarak 10 gün daha izin verildi. Bu sezon sadece ligde iç sahadaki Fatih Karagümrük ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 1922 Konyaspor maçlarında forma giyen gurbetçi futbolcu ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.

PSV ve Porto altyapılarında yetişen ve bir dönem ismi Galatasaray'la anılan Engin'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ara transfer döneminde feshedilmesi gündeme geldi. Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor formalarını giyen 27 yaşındaki futbolcu, sakatlık yaşayıp futbola 1 sezon ara verdikten sonra geçen sezon Gençlerbirliği U21 Takımı'nda 3 maçta oynadı. Engin, yeniden çıkışa geçmek için geldiği Altınordu'da hayal kırıklığı yaşadı.

Altınorduda Engin Bekdemir gözden çıkarıldı

Altınorduda Engin Bekdemir gözden çıkarıldı

 
Skorer Tv Haber Bülteni - 13 Kasım 2019
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