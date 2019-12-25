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25.12.2019 - 12:11 | | Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Altınordu'da Engin Bekdemir ile yollar ayrıldı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da yönetimden izin alarak bir süre önce takımdan ayrılan Engin Bekdemir'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.

Sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer edilen tecrübeli orta saha oyuncusu İzmir ekibinde ligde ve kupada 1'er kez forma şansı buldu. Kırmızı-lacivertliler bir süre önce kanat oyuncusu Ersel Aslıyüksek'le de yollarını ayırmıştı. Altınordu sezon başında anlaştığı 2 futbolcuyla ilk yarı bitmeden vedalaşmış oldu.

Engin'in adı bir dönem Galatasaray ve Beşktaş'la anılmıştı...

Altınorduda Engin Bekdemir ile yollar ayrıldı

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