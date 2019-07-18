TFF 1. Lig'de dÄ±ÅŸ transferde sessiz kalÄ±p ÅŸimdiye kadar yalnÄ±zca GenÃ§lerbirliÄŸi'nden saÄŸ kanat Engin Bekdemir'i kadrosuna katan AltÄ±nordu, ikinci imzayÄ± geÃ§en hafta anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Afjet Afyonsporun 26 yaÅŸÄ±ndaki saÄŸ kanat oyuncu Ersel AslÄ±yÃ¼ksek'e attÄ±rdÄ±.

KulÃ¼bÃ¼yle bonservis problemini Ã§Ã¶zen Ersel, Erzurum kampÄ±na katÄ±lÄ±p 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±. Kariyerinde Ankara Demirspor, GenÃ§lerbirliÄŸi, Ä°negÃ¶lspor, Samsunspor, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor, GÃ¼mÃ¼ÅŸhanespor formalarÄ±nÄ± giyerek 1. Lig'de 56 maÃ§ta 8 kez aÄŸlarÄ± sarsan Ersel, 18 yaÅŸÄ±ndayken AltÄ±nordu'ya transferinin son anda olumsuz sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±p, "Åžimdi Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ ve hazÄ±r bir ÅŸekilde imza attÄ±m. Teknik direktÃ¶r HÃ¼seyin EroÄŸlu, aradan geÃ§en sÃ¼reÃ§te geliÅŸimimi yakÄ±ndan takip etti. Benim de AltÄ±nordu gibi plan ve hedeflerim var. Ä°nÅŸallah bunlarÄ± birlikte baÅŸaracaÄŸÄ±z. GenÃ§ ve enerjik bir kadromuz var" dedi.

AltÄ±nordu, iÃ§ transferde Berkay SamancÄ± ve Sinan OsmanoÄŸlu ile de anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

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