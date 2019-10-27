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27.10.2019 - 11:36 | | İZMİR (İHA)

Altınordu’da kötü gidişat sürüyor

Altınordu, deplasmanda Ümraniyespor’a 4-0 mağlup olarak kötü gidişata ’dur’ diyemedi.

Altınordu’da kötü gidişat sürüyor

TFF 1. Lig’in 9 hafta maçında Ümraniyespor’a konuk olan Altınordu, ilk yarıda yediği gollerle rakibine 4-0 mağlup oldu. Ümraniyespor’un gollerini 9 ve 44. dakikada Gimbert, 28. dakikada Serkan Göksu ve 38. dakikada Emircan Altıntaş kaydetti.

Farklı mağlubiyetle İstanbul deplasmanından eli boş dönen kırmızı-lacivertliler, 9 hafta sonunda elde ettiği 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 5 puan toplayarak düşme hattında yer aldı. Bu sezon tek galibiyetini Eskişehirspor’a karşı 4-1’lik skorla alan Altınordu, bu maçtan sonra oynadığı beş maçta dört mağlubiyet alırken bir kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Son üç maçta gol atamayan kırmızı-lacivertliler, kalesinde 8 gol görerek kötü bir istatistiğe sahip oldu.

Altınordu, ligde haftaya konuk edeceği İstanbulspor’dan 3 puan alarak kötü gidişata son vermek istiyor.

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