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13.08.2019 - 11:43| Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Altınordu'dan 400 bin TL'lik teklife ret

TFF 1'inci Lig takımlarından Altınordu'da forma giyen sol kanat Anıl Koç için BB Erzurumspor'dan gelen 400 bin TL'lik teklif reddedildi.

Geçen sezon kırmızı-lacivertli formayla 9 kez rakip fileleri sarsarak dikkat çeken Anıl Koç, yeni sezonda da Altınordu'nun gol yollarındaki en önemli kozlarından biri olacak. Altınordu, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Anıl'a kontrat uzatmayı teklif edecek. Yönetim, 24 yaşındaki futbolcunun 2019-20 sezonunda yıldızını parlatarak gelecek yıl kulübe ciddi bir bonservis ücreti kazandırıp yuvadan uçmasını planlıyor.

BİLET FİYATLARI BELİRLENDİ

Altınordu'da yeni sezon iç saha maçlarının bilet fiyatları belli oldu. VIP bilet 100 TL, VIP kombine 1000 TL, numaralı tribün 25, konuk seyirci 20, kombine ise 300 TL olarak açıklandı. Kombine biletlerinin Ziraat Türkiye Kupası'nda da geçerli olacağı belirtildi.

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