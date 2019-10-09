09.10.2019 - 13:32 | | İZMİR, (DHA) -
Altınordu'dan iki özel prova
TFF 1'inci Lig temsilcilerinden Altınordu, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı 2 hazırlık maçı yaparak geçirecek. İzmir temsilcisi cumartesi günü deplasmanda Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'la ilk özel provasına çıkacak.
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Kırmızı-lacivertiler, 16 Ekim Çarşamba günü ise kendi tesislerinde U18 ve U19 takımlarının karması ile karşı karşıya gelecek. Ligde 7 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Altınordu, 8. haftada konuk edeceği Altay karşısında çıkış arayacak.
Kırmızı-lacivertlilerde dizinden ufak bir operasyon geçiren forvet Kemal'in pazartesi günü takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.