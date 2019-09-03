AltÄ±nordu'dan SÃ¼per Lig'e bir kaleci daha

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03.09.2019 - 13:20| Onur ATIÅž / Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â

AltÄ±nordu'dan Süper Lig'e bir kaleci daha

GeÃ§en sezon Berke Ã–zer'i FenerbahÃ§e'ye bu yaz dÃ¶neminde ise Erce KardeÅŸler'i Trabzonspor'a satan AltÄ±nordu, 19 yaÅŸÄ±ndaki Ozan Can OruÃ§'u da Konyaspor'a verdi.

AltÄ±nordu'dan Süper Lig'e bir kaleci daha

TFF 1. Lig ekiplerinden AltÄ±nordu, transferin son gÃ¼nÃ¼nde bir kalecisini daha SÃ¼per Lig'e gÃ¶nderdi. GeÃ§en sezon Berke Ã–zer'i FenerbahÃ§e'ye bu yaz dÃ¶neminde ise Erce KardeÅŸler'i Trabzonspor'a satan AltÄ±nordu, 19 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ eldiveni Ozan Can OruÃ§'u da Konyaspor'a verdi. KÄ±rmÄ±zÄ±-lacivertliler altyapÄ±sÄ±nda yetiÅŸtirdiÄŸi genÃ§ milli Ozan Can iÃ§in Konyaspor'dan 200 bin Euro bonservis bedeli aldÄ±ÄŸÄ± ve bir sonraki satÄ±ÅŸtan yÃ¼zde 30 pay elde edeceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. BÃ¶ylece 1 yÄ±lda 3 kalecisini SÃ¼per Lig'e gÃ¶nderen AltÄ±nordu, yetiÅŸtirici kimliÄŸini bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

GeÃ§en sezon Avrupa kulÃ¼plerinin de peÅŸinde koÅŸtuÄŸu Berke, FenerbahÃ§e'ye 2 milyon 250 bin Euro artÄ± sonraki transferinden yÃ¼zde 25 de pay karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda satÄ±ldÄ±. AltÄ±nordu, Erce'den de 2 milyon 500 bin TL kazandÄ±. Erce iÃ§in de baÅŸka kulÃ¼be transfer olmasÄ± halinde yÃ¼zde 25 pay alma hakkÄ±na sahip olacak AltÄ±nordu, kalecilerinden Ã§ok iyi gelir elde etti. Kaleci DepartmanÄ± Sorumlusu Atilla KÃ¼Ã§Ã¼ktaka, sistemli Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. KÃ¼Ã§Ã¼ktaka, "Kalecilerimizin sistemli ve bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na Ã§ok Ã¶nem veriyoruz. Berke, Erce ve Ozan emeklerimizin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bize gÃ¶sterdiler. Mevcut kadromuzda Erhan, Ali Emre, Mercan ve Taha gibi Ã§ok iyi kaleciler var. Biz yetiÅŸtirmeye devam edeceÄŸiz" dedi.Â 

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