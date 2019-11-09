Altınordu'nun çıkış maçı

TFF 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Altınordu, Balıkesirspor deplasmanında ter dökecek. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maç 19.00'da başlayacak.

Ligde 5 puanla 17. sırada bulunan Altınordu, bu sezon çıktığı 5 deplasman maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde ederek 3 puanla tanışamadı. Kırmızı-lacivertliler, ligde oynadığı son 6 karşılamada da galibiyet yüzü görmezken, bu hafta kazanarak çıkışa geçmek istiyor.



Balıkesirspor iç saha lideri

Balıkesirspor, bu sezon ligde evinde oynadığı 5 maçın hepsini kazanarak iç sahada lider durumda bulunuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, bu maçlarda rakip fileleri 12 kez sarsarken, kalesinde sadece 3 gol gördü. Ev sahibi takım 3 maçta da kalesini gole kapattı.

İki takım arasında oynanan son maçta Altınordu, Balıkesirspor'u sahasında 1-0 mağlup etmişti.