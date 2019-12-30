Altınordu'nun hedefi Konyasporlu Ali Yaşar

Kırmızı-lacivertliler, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki sol beki tekrar kiralamak için temaslara başladı. Sezon başında da İzmir ekibi gurbetçi futbolcuyu istemiş ancak Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, futbolcusunu kadroda tutmuştu. Sezonun ilk yarısında Konya temsilcisinde çok az süre bulan Ali'nin Altınordu'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

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