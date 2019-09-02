Altınordu'nun ihtiyacı milli ara

Muhammed, Okan ve Enes'in sakat olduğunu, Fatih, Ufuk ve Yasin'in ise antrenman eksikliğinin bulunduğunu ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Bu süreçte 6 oyuncumuz takıma en iyi şekilde dahil olacak. Muhammed, Okan ve Enes iyileşecek. Diğer 3 oyuncumuz da hazır şekilde Eskişehirspor müsabakasına çıkacak. Kadromuza 6 alternatif birden katılacak" diye konuştu.

Eroğlu, ilk 3 haftada takımın eksi yanlarını masaya yatıracaklarını ve iyi bir çalışma programı ile çıkışa geçeceklerini sözlerine ekledi.