Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler1.Lig HaberleriAltıparmak: Yeniden galibiyet serisi başlayacak
20.11.2019 - 12:04 | | İZMİR, (DHA)

Altıparmak: Yeniden galibiyet serisi başlayacak

TFF 1'inci Lig'de son 3 maçından 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılıp zirvenin gerisinde kalan Akhisarspor, pazar günü sahasında oynayacağı Altay karşılaşmasından mutlak 3 puan bekliyor.

Altıparmak: Yeniden galibiyet serisi başlayacak

Teknik direktör Mehmet Altıparmak milli maç arasında çok yoğun tempoda idman yaptıklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, Altay'ın güçlü bir takım olduğunu belirterek, "İç sahada iyi futbolumuz ve yenilmeme serimiz var. Buna devam etmek istiyoruz. Altay maçını kazanıp seriler başlatmalıyız. Taraftarımızı da yanımızda görmek istiyoruz. Evimizdeki iyi oyunumuzu Altay karşısında 3 puanla süslemeliyiz. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Takımdaki son durum hakkında da bilgiler veren Mehmet Altıparmak, "Sokol Cikalleshi ve Musa Nizam'ın sakatlığı var. Onlar dışında eksik bulunmuyor. Kadroda 25 oyuncumuz var ve herkes oynayabilecek düzeyde" ifadelerini kullandı.

Skorer Mutfak - 20 Kasım 2019
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

A Milli Futbol Takımı, savunmasıyla tarihe geçti

A Milli Futbol Takımı, savunmasıyla tarihe geçti

Çalımbay: Türkiye'nin en iyi kadrosu Başakşehir'de

Çalımbay: Türkiye'nin en iyi kadrosu Başakşehir'de

Muzaffer Kocaer A takım kadrosuna dahil edildi

Muzaffer Kocaer A takım kadrosuna dahil edildi

Anadolu Efes'in konuğu AX Armani Exchange Milan

Anadolu Efes'in konuğu AX Armani Exchange Milan

Sıradaki Haber