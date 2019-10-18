Alvaro Negredo geri dönüyor

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al Nasr takımına transfer olan Alvaro Negredo, yeni takımında müthiş bir performans ortaya koydu. Geçtiğimiz sezonu 21 gol-4 asistle tamamlayan İspanyol forvet, yeni sezona da üç maçta yaptığı 2 asistle başladı.

Arap milyarderin takımı

Deneyimli santrforun performansı ülkesinde dikkatleri üzerine çekti. Negredo’nun daha önce de formasını giydiği Almeria, kendisine talip oldu. Suudi Arabistanlı milyarderlerin sahibi olan kulüp, futbolcu için devreye girerken, ocak ayında ara transfer döneminde kadrosuna katacağı belirtiliyor.

‘Almeria hep kalbimde’

Birleşik Arap Emirlikleri’nde sergilediği futbolla adından söz ettiren Negredo’nun da bu transfere sıcak baktığı ve “Almeria her zaman benim kalbimde” ifadelerini kullandığı vurgulanıyor.

Takımın kaptanı da oldu

Sergilediği performansın ardından yeniden eski günlerine geri dönen 34 yaşındaki futbolcunun taliplerinin arttığı, başka takımların da ilgilendiği bildirildi. Al Nasr ekibinde performansının karşılığı olarak kaptanlığa yükseltilen isme, kaptanlık pazubandı da verilmişti.