Amatör maçta 1 futbolcunun dili boğazına kaçtı, diğerinin 3 dişi koptu

1'inci amatör kümede mücadele eden Hartlap Köyü Ali Doğanspor ile Türkoğlu Belediyespor, saat 12.30'da Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi Merkez 2 Futbol Sahası'nda karşılaştı. Karşılaşmanın 82'nci dakikasında Hartlap Köyü Ali Doğanspor'un kaptanı Emrah Güzel, rakip futbolcuyla girdiği mücadele sırasında yere yığıldı. Dili boğazına kaçan kaptanın yardımına sahadaki futbolcular ve ilk yardım ekibi yetişti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince dili boğazından çıkarılan Emrah Güzel, ambulansla hastaneye götürüldü. Kaptanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SAHADA DİŞLERİ ARADILAR

Bu maçın ardından aynı sahada Kümbetspor ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye ve Gençlikspor karşı karşıya geldi. Maşın 79'uncu dakikasında hava topuna çıkan Kümbetspor kalecisi Mehmet Lütfü Akkurt başını kale direğine çarptı. Ağzında kan gelen Akkurt için ambulans çağrıldı. Yapılan kontrollerinde genç kalecinin 3 dişinin yerinden koptuğu belirlendi. Ekipler ve arkadaşları sahaya girerek kalecinin dişlerini aradı. Bulunan 2 diş, Mehmet Lütfü Akkurt ile birlikte Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Genç kalecinin sağlık durumunun iyi olduğu, kopan dişlerin ameliyatla yerine takılacağı belirtildi.