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12.08.2019 - 12:15| İSTANBUL / DHA

Ameliyat olan Feghouli'nin durumu iyi

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin böbrek sancısı şikayeti nedeniyle endoskopik üreter taşı çıkarılması ameliyatı olduğu açıklandı.

Ameliyat olan Feghouli'nin durumu iyi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Floransa dönüşü uçakta renal kolik (böbrek sancısı) şikayeti olan oyuncumuz Sofiane Feghouli sponsor hastanemiz Liv Hospital Üroloji kliniğinde Prof. Dr. Orhan Tanrıverdi başkanlığında endoskopik üreter taşı çıkarılması ameliyatı geçirmiştir.
Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir."

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