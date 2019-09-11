2019 FIBA Dünya Kupası yarı final mücadeleleri bugün gerçekleşecek. Gözler ise ilk olarak ABD Arjantin maçında olacak. Basketbol şöleninin yaşanacağı maçın başlama saati ve kanalı basketseverler tarafından araştırılıyor. Sıllıkla yöneltilen soru "Amerika (ABD) Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde...

ABD ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN?

Amerika (ABD) Fransa maçı bugün saat 14.00'te Dongfeng Nissan Cultural and Sports Centre'da oynanacak. Karşılaşma S Sports'tan naklen yayınlanacak.