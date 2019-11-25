Amokachi devreyi kapattı

Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusunun sağ dizinin döndüğü ve Antalyaspor maçında forma giyemeyeceği açıklandı. Karşılaşmanın 26. dakikasında sakatlanarak oyun dışında kalan Amokachi'nin dış bağlarında zedelenme olduğu, bugün çekilecek MR'dan sonra kesin teşhisin koyulacağı bildirildi



İç yan bağlarındaki sakatlık nedeniyle uzun bir süre takımdan ayrı kalan Amokachi'nin bu kez de sağ dizi dönerken dış yan bağlarında da zedelenme olduğu belirtildi. Kulüp doktoru Gökhan Metin, siyahi futbolcunun bugün MR'ının çekileceğini belirterek, "İlk tespitimizde dizinin döndüğünü gördük. Dış yan bağlarında da oldukça ağır bir zedelenme olmuş. Antalyaspor maçında oynayamayacak. Sakatlığının tam tespiti yarın (bugün) çekilecek MR ile belli olacak" diye konuştu. Amokachi'nin bugünkü MR neticesinde durumu belli olurken, sakatlığının ikinci yarının ilk maçları için de tehlike yaratabileceği öğrenildi.

Bu arada Siyah - Beyazlı yöneticiler hakem Muhittin Boşat'ı eleştirdiler. Yılmaz Ekergil, "Bana göre Oktay'ın attığı gol, ofsayt değildi. Diğerleri için birşey söyleyemem. Biz daha iyi futbol oynadık. İkinci golü defansımız seyretti" dedi. İlker Özbilek ise "Muhittin Boşat, derbi maçı hakemi değil. Otoriteyi kuramadı ve oyunu içinden çıkılmaz duruma soktu. Aciz kaldı" diye konuştu. Siyah - Beyazlı futbolcular ise hakemden çok sahanın ağırlığından yakındılar. Öte yandan Fenerbahçe önünde dördüncü sarı kartını gören Alpay, Antalyaspor maçında yer almayacak.



MRMİÇ: Yediği gollerde hatası yoktu. Gelen birçok tehlikeli Fenerbahçe atağını başarıyla önledi. RECEP: Kaptan dün ağır sahada zaman zaman pas hatası yaptı, ancak yine de çabukluğuyla göz doldurdu. RAHİM: Çoğu zaman tek başına Fenerbahçe tehlikelerine göğüs gerdi. ALPAY: Savunmanın en iyisiydi. Yerden ve havadan gelen tehlikeleri başarıyla önledi. ERKAN: Hatasızdı. Zaman zaman Fenerbahçe kalesinde pozisyon aradı. YANKOV: Diğer maçlarının aksine oldukça durgun gözüktü. LETCHKOV: Beşiktaş'ın ve sahanın en iyisiydi. MEHMET: Yerini Serdar'a bırakana kadar orta sahada görevini yaptı. TAYFUR: O da 90 dakika boyunca orta sahada çalıştı. Görev adamı olduğunu kanıtladı. ERTUĞRUL: Yıldız futbolcu dün attığı golle gerçek yerinin forvet olduğunu gösterdi. AMOKACHİ: Çok kısa süre oyunda kaldı, ancak sakatlanana kadar takımının en iyileri arasındaydı. OKTAY: Amokachi'nin yerine oyuna girdi. Bir golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. SERDAR: Sol kanada canlılık getirdi