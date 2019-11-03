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HaberlerBasketbolAnadolu Efes: 108 - Sigortam.net İTÜ Basket: 62
03.11.2019 - 18:58 | | İSTANBUL (AA) -

Anadolu Efes: 108 - Sigortam.net İTÜ Basket: 62

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Sigortam.net İTÜ Basket'i 46 sayı farkla 108-62 yendi.

Anadolu Efes: 108 - Sigortam.net İTÜ Basket: 62

Karşılaşmaya Sertaç Şanlı, Anderson ve Peters'ın skorer oyunuyla iyi başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreğini 25-14 önde kapattığı müsabakada soyunma odasına 56-31 üstün gitti.

Rakibinin farkı azaltmasına müsaade etmeyen lacivert-beyazlılar, son çeyreğine 82-46 önde girdiği karşılaşmada parkeden 108-62 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Serhat Büker, Halit Can Cihan

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 5, Peters 14, Anderson 16, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı 22, Buğrahan Tuncer 16, Yiğitcan Saybir 7, Ömer Can İlyasoğlu 5, Mustafa Kurtuldum 7, Dunston 6, Simon 5, Larkin 5

Sigortam.net İTÜ Basket: Oğulcan Baykan 2, Coleby 15, Goodwin 7, Dillard 13, Campbell 3, Yunus Akçay 3, Ramazan Tekin, Semih Say, Mehmet Yağmur 6, Burak Selen, Evrim Berk Özkan, Mobley 13

1. Periyot: 25-14

Devre: 56-31

3. Periyot: 82-46

 

 

 

 

 

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