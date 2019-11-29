Anadolu Efes – Bayern Münih maçı canlı bahisle Misli.com'da!

Son olarak Olimpia Milano deplasmanında kazanan Anadolu Efes, galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Ligi de düşünürsek oynadıkları son 8 resmi maçta da bilekleri bükülmedi. Temsilcimizde Shane Larkin ve Vasilije Micic skorer kimlikleriyle öne çıkıyor. Koç Ergin Ataman, sakatlıkları bulunan Adrien Moerman ve Bryant Dunston görev alamayacak.

Üst üste iki Yunan temsilcisiyle evinde karşılaşan Bayern Münih, Olympiacos karşısında kazanırken Panathinaikos’a boyun eğdi. Bu maça kadar dengesiz oyunlarıyla dikkati çeken Alman temsilcisi, bütün galibiyetlerini evinde alırken, deplasmanda şimdiye kadar kazanamadı.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasında geçen sezon oynanan iki maçta da kazanan Anadolu Efes olmuştu.

Bayern Münih, bu maça kadar deplasmanda oynadığı 4 maçı da kaybetti.

Anadolu Efes, son 6 Euroleague maçının 5’inde en az 81 sayı attı.

Alman ekibi, Euroleague’deki son 5 maçının ilk yarılarını geride kapadı.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibinin kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %35’den fazlası Anadolu Efes’in kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise toplam sayı 155,5. Misli.com üyelerinin yaklaşık %7’si maçta en azından toplam 156 sayı atılacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN NE DİYOR?

Anadolu Efes, Dunston'ın yokluğunda iki zorlu deplasmanda Milano ve Asvel'i mağlup etti. Dunston bu maçta da oynamayacak. Ama Sertaç ve Pleiss o boşluğu dolduruyor. Bayern Münih geçen hafta evinde Olympiakos'u yenerken, Panathinaikos'a mağlup oldu. Bu maçı da Efes kazanacaktır ama çok fark olmayabilir. İki skorer takımın mücadelesinde yüksek skor bekliyorum. Tercihim 162.5 üstü.