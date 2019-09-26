Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (CANLI)

35. Cumhurbaşkanlığı Kupası için Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko sahay çıktı. Gaziantep'te bulunan Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan dev mücadele saat 19.00'da başladı.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO: 24-20

*2. çeyrek oynanıyor

1. Periyot sonucu: 19-20

EN FAZLA ŞAMPİYONLUK ANADOLU EFES'İN

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kez müzesine götüren Anadolu Efes, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu. Kupada 23. kez boy gösterecek lacivert-beyazlılar, son şampiyonluğu geçen sezon Fenerbahçe Beko'yu 65-62 yenerek yaşamıştı.

Fenerbahçe Beko ise Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 7 kez şampiyonluğa ulaştı. Kupada 16. kez mücadele edecek sarı-lacivertli ekip, son şampiyonluğunu 2017'de Banvit'e 75-64 üstünlük kurarak elde etmişti.