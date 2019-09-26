26.09.2019 - 18:27 |
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (CANLI)
35. Cumhurbaşkanlığı Kupası için Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor.
35. Cumhurbaşkanlığı Kupası için Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko sahay çıktı. Gaziantep'te bulunan Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan dev mücadele saat 19.00'da başladı.
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO: 24-20
*2. çeyrek oynanıyor
1. Periyot sonucu: 19-20
EN FAZLA ŞAMPİYONLUK ANADOLU EFES'İN
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kez müzesine götüren Anadolu Efes, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu. Kupada 23. kez boy gösterecek lacivert-beyazlılar, son şampiyonluğu geçen sezon Fenerbahçe Beko'yu 65-62 yenerek yaşamıştı.
Fenerbahçe Beko ise Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 7 kez şampiyonluğa ulaştı. Kupada 16. kez mücadele edecek sarı-lacivertli ekip, son şampiyonluğunu 2017'de Banvit'e 75-64 üstünlük kurarak elde etmişti.