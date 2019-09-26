Basketbolseverler bugün muhteşem bir karşılaşmaya şahitlik edecekler. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko Cumhurbaşkanlığı Kupası için mücadele verecek. Taraftar mücadeleyi heyecanla beklerken bir yandan da "Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı 26 Eylül Perşembe akşamı saat 19'da başlayacak. Mücadele Gaziantep'te bulunan Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

EN FAZLA ŞAMPİYONLUK ANADOLU EFES'İN

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kez müzesine götüren Anadolu Efes, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu. Kupada 23. kez boy gösterecek lacivert-beyazlılar, son şampiyonluğu geçen sezon Fenerbahçe Beko'yu 65-62 yenerek yaşamıştı.

Fenerbahçe Beko ise Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 7 kez şampiyonluğa ulaştı. Kupada 16. kez mücadele edecek sarı-lacivertli ekip, son şampiyonluğunu 2017'de Banvit'e 75-64 üstünlük kurarak elde etmişti.