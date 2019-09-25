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25.09.2019 - 16:30 |

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç nerede?

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko Cumhurbaşkanlığı Kupası için sahaya çıkıyor. İki ezeli rakibin mücadelesi basketbolseverleri hop oturtup hop kaldıracak. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç nerede?

Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de heyecan fırtınası estiren iki takım Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko Cumhurbaşkanlığı Kupası için mücadele verecek. Lig öncesi bu anlamlı kupayı kazanmak iki takımın da hedefi... Taraftar ise besketbolcuların performansını merak ederken bir yandan da "Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı 26 Eylül Perşembe akşamı saat 19'da başlayacak. Mücadele Gaziantep'te bulunan Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

EN FAZLA ŞAMPİYONLUK ANADOLU EFES'İN

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kez müzesine götüren Anadolu Efes, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu. Kupada 23. kez boy gösterecek lacivert-beyazlılar, son şampiyonluğu geçen sezon Fenerbahçe Beko'yu 65-62 yenerek yaşamıştı.

Fenerbahçe Beko ise Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 7 kez şampiyonluğa ulaştı. Kupada 16. kez mücadele edecek sarı-lacivertli ekip, son şampiyonluğunu 2017'de Banvit'e 75-64 üstünlük kurarak elde etmişti.

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