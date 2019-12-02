Anadolu Efes - Galatasaray DoÄŸa Sigorta: 104-80

ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nde 10. haftanÄ±n kapanÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Anadolu Efes, sahasÄ±nda Galatasaray DoÄŸa Sigorta'yÄ± 104-80 maÄŸlup etti.Â

Bu sonuÃ§la Anadolu Efes, ligde 9. galibiyetini aldÄ±. Galatasaray DoÄŸa Sigorta ise 4. maÄŸlubiyetini yaÅŸadÄ±.Â

MÃ¼cadeleye etkili baÅŸlayan Galatasaray DoÄŸa Sigorta, ilk 2 dakikada 7-0'lÄ±k seri yakaladÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±ma 9-0'lÄ±k seriyle karÅŸÄ±lÄ±k veren Anadolu Efes, 4. dakikada Ã¶ne geÃ§ti: 9-7. ÃœÃ§ sayÄ± Ã§izgisinin gerisinden Micic, BuÄŸrahan Tuncer ve Simon ile Ã¼st Ã¼ste skor Ã¼reten ev sahibi takÄ±m, 8. dakikada 9 sayÄ±lÄ±k fark yakaladÄ±: 23-14. Kalan bÃ¶lÃ¼mde dÄ±ÅŸ atÄ±ÅŸlarla sonuca giden Galatasaray DoÄŸa Sigorta'nÄ±n farkÄ± fazla kapatmasÄ±na izin vermeyen Anadolu Efes, tempolu geÃ§en ilk periyodu 28-20 Ã¶nde tamamladÄ±.

Ä°kinci Ã§eyrekte Galatasaray DoÄŸa Sigorta, Auguste ile pota altÄ±nÄ± etkili kullanarak oyunda dengeyi kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Larkin'in arka arkaya kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sayÄ±larla konuk ekibin maÃ§a ortak olmasÄ±na izin vermeyen Anadolu Efes, BuÄŸrahan Tuncer'in 3 sayÄ±lÄ±k basketiyle 17. dakikada farkÄ± Ã§ift hanelere taÅŸÄ±dÄ±: 45-35. Lacivert-beyazlÄ± takÄ±m, soyunma odasÄ±na 54-46 Ã¼stÃ¼n gitti.Â

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ periyodun ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde hÃ¼cumda daha iyi organize olan Galatasaray DoÄŸa Sigorta, Harrison'Ä±n 3 sayÄ± Ã§izgisinin gerisinden kaydettiÄŸi basketle 24. dakikada farkÄ± 3 sayÄ±ya indirdi: 58-55. Anadolu Efes, Larkin'in isabetli dÄ±ÅŸ atÄ±ÅŸÄ±yla 27. dakikada farkÄ± tekrar Ã§ift hanelere Ã§Ä±kardÄ±: 72-62. Skor Ã¼retmekte zorlanan konuk ekip karÅŸÄ±sÄ±nda Larkin ve BuÄŸrahan Tuncer'in sayÄ±larÄ±yla farkÄ± aÃ§an lacivert-beyazlÄ± takÄ±m, son periyoda 80-65 Ã¶nde girdi.Â

DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§eyrekte kontrollÃ¼ bir oyun sergileyen ve farkÄ± aÃ§an Anadolu Efes, sahadan 104-80 galip ayrÄ±ldÄ±.

Salon: Sinan ErdemÂ

Hakemler: ErÅŸan Kartal, Alper AltuÄŸ KÃ¶selerli, Kerem BakiÂ

Anadolu Efes: Micic 13, BuÄŸrahan Tuncer 14, Simon 14, Singleton 6, Pleiss 15, Larkin 25, SertaÃ§ ÅžanlÄ± 6, DoÄŸuÅŸ Balbay, YiÄŸitcan Saybir 4, Tolga GeÃ§im 3, Ã–mer Can Ä°lyasoÄŸlu 2, Mustafa Kurtuldum 2Â

Galatasaray DoÄŸa Sigorta: Webster 20, GÃ¶ksenin KÃ¶ksal 5, Moore 2, Harrison 16, Ege Arar, Auguste 19, Whittington 17, YiÄŸit Arslan 1, Can Korkmaz

1. Periyot: 28-20Â

Devre: 54-46Â

3. Periyot: 80-65