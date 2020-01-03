Anadolu Efes Khimki maçı canlı izle... Bein Sports Haber izle

Anadolu Efes Himki maçı için nefesler tutuldu. Anadolu Efes, Real Madrid'i 2'inciliğe düşmesi için sahaya çıkıyor. Bu sefer rakip Himki... Taraflı tarafsız baskerbolseveler karşılaşmayı beklerken müsabakayı da canlı izlemek istiyor.

Anadolu Efes Himki maçı saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele, beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayımlanacak.

AVRUPA'DA 675. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 675. maçını bugün yapacak.

Avrupa kupalarında 674 karşılaşmaya çıkan lacivert-beyazlılar, 377 galibiyet ve 297 yenilgi aldı.

2001-2002 sezonundan itibaren THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Anadolu Efes, bu kulvarda 426 maçta 220 galibiyet elde ederken 206 maçı yenilgiyle tamamladı.

Anadolu Efes ile Khimki, THY Avrupa Ligi'nde 5. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 4 karşılaşmadan taraflar ikişer kez galip ayrıldı.