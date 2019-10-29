Anadolu Efes - Kızılyıldız canlı bahis heyecanı Misli.com'da

ANADOLU EFES – KIZILYILDIZ

Euroleague haftada 2 maçın oynanacağı zorlu periyodlardan ilkinde Anadolu Efes, Kızılyıldız ile İstanbul’da karşılaşırken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

Euroleague’de sezonun ilk maçını kaybettikten sonra oynadığı 3 maçı da kazanan Anadolu Efes, şimdiye kadar bütün maçlarını kazanan CSKA Moskova ve Barcelona’nın hemen arkasında yer alıyor. ING Basketbol Ligi’nde de farklı kaybettiği TEKSÜT Bandırma maç dışında bütün maçlarını kazandı. Son olarak ligin yeni ekiplerinden Bursaspor deplasmanında yüksek bir skorun atıldığı maçta kazanmasını bildi.

Oldukça zorlu bir fikstür ile bu sezon ki Euroleague macerasına başlayan Kızılyıldız, sadece temsilcimiz Fenerbahçe Beko karşısında galibiyet sevinci yaşarken, Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv ve Barcelona karşısında parkeden yenik ayrıldı. Adriyatik Ligi’nde de istediği başlangıcı yapamayan konuk ekipte, hiç şüphesiz ki, sakatlığı devam eden Derrick Brown’ın oynamayacak olması büyük handikap.

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İki ekip arasında İstanbul’da oynanan 3 Euroleague maçında da Anadolu Efes kazandı.

İki ekip arasında Euroleague’de oynanan son 6 maçın 5’inde en az 169 sayı atıldı.

Kızılyıldız, Euroleague’de oynadığı son 17 dış saha maçının 13’ünü kaybetti.

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