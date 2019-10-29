Anaoldu Efes bu akşam Sinan Erdem Spor Salonunda Kızılyıldız'ı konuk edecek. THY Euroleague'de 5. hafta maçları bu akşam oynananacak maçlar ile başlayacak. Euroleague'de geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Anadolu Efes, CSKA Moskova ve Barcelona'nın ardından 3. sırada yer alıyor. Bu akşam Anadolu Efes'in rakibi olacak olan Kızılyıldız ise geride kalan dört haftada sadece 1 galibiyet alabildi. Tek galbiyetini Fenerbahçe Beko karşısında alan Sırbistan temsilcisi Barcelona, Maccabi Fox ve Panathinaikos'a kaybetti. Peki Anadolu Efes-Kızılyıldız maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

ANADOLU EFES-KIZILYILDIZ MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Kızılyıldız maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 3 ekranından naklen yayınlanacak.

Ergin Ataman'dan Kızılyıldı maçı değerlendirmesi

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde bu akşam Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle yapacakları maçı taraftarlarının desteğiyle kazanmak istedikleri söyledi.

Ergin Ataman yaptığı açıklamada, Avrupa Ligi'nde bu hafta iki maç oynayacaklarını belirterek, "Çift maç haftasına galibiyet ile başlamak istiyoruz. Kızılyıldız tehlikeli bir takım. Rakibimiz James Gist ve Mouhammad Faye gibi hareketli uzunları, Michael Ojo gibi pota altında etkili ismi olan ve aynı zamanda dış adamları iyi savunma yapan bir takım. Taraftarımızın vereceği motivasyon ile tempolu oynayıp, kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı oyuncu Vasilije Micic ise Avrupa Ligi'ndeki tüm maçların zorlu geçtiğini anlatarak, "40 dakika boyunca maça konsantre olmalıyız ve rakibimizin fiziksel oyununa aynı şekilde yanıt vermeliyiz. Umarım taraftarımız yine salonu tamamen doldurur. Kazanmak için elimizden geleni ortaya koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.