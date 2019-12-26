Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv (CANLI)

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile Maccabi Fox Tel Aviv karşı karşıya geliyor. Şu ana kadar 12 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde eden Anadolu Efes, kendisine puan olarak yakın bir konumda bulunan Maccabi Tel Aviv ile mücadele ediyor.

ANADOLU EFES- M.TEL AVİV: 48-41

*3. çeyrek oynanıyor

1. Periyot sonucu: 23-19

2. Periyot sonucu: 48-41

