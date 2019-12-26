26.12.2019 - 20:38 |
Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv (CANLI)
THY Avrupa Ligi'nin 16. Hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile karşılaşıyor. Mücadele saat 20:30'da başladı.
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile Maccabi Fox Tel Aviv karşı karşıya geliyor. Şu ana kadar 12 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde eden Anadolu Efes, kendisine puan olarak yakın bir konumda bulunan Maccabi Tel Aviv ile mücadele ediyor.
ANADOLU EFES- M.TEL AVİV: 48-41
*3. çeyrek oynanıyor
1. Periyot sonucu: 23-19
2. Periyot sonucu: 48-41