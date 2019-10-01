Anadolu Efes - OGM Ormanspor: 93-82

Basketbol SÃ¼per Ligi'nin ilk haftasÄ±nda OGM Ormanspor'u konuk eden son ÅŸampiyon Anadolu Efes, sahadan 93-82 galip ayrÄ±ldÄ±.Â

MÃ¼cadeleye Beaubois ve Tolga GeÃ§im'in basketleriyle baÅŸlayan Anadolu Efes, ilk periyotta Ã¼Ã§ sayÄ± Ã§izgisinin gerisinde ve boyalÄ± alanda etkili oldu. OGM Ormanspor, hÄ±zlÄ± hÃ¼cumlarla rakibine karÅŸÄ±lÄ±k verse de lacivert-beyazlÄ±lar ilk Ã§eyreÄŸi 27-19 Ã¶nde geÃ§ti.Â

Ä°kinci Ã§eyrek karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sayÄ±lara sahne olurken, OGM Ormanspor boyalÄ± alandan bulduÄŸu basketlerle rakibinin farkÄ± aÃ§masÄ±na izin vermedi. Ä°lk yarÄ±nÄ±n son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Dorukhan Engindeniz, Kikanovic ve Warren ile skor Ã¼reten Ankara temsilcisi, devrenin bitimine 5 saniye kala farkÄ± 3 sayÄ±ya indirdi: 46-43. Son hÃ¼cumda zor pozisyonda Anderson'la Ã¼Ã§ sayÄ±lÄ±k basket kaydeden Anadolu Efes, soyunma odasÄ±na 49-43 Ã¼stÃ¼n gitti.Â

Ä°kinci yarÄ±ya OGM Ormanspor top kayÄ±plarÄ±yla baÅŸladÄ±. Beaubois ve Dunston'Ä±n basketleriyle tempoyu yÃ¼kselten Anadolu Efes, 27. dakikada farkÄ± 14 sayÄ±ya Ã§Ä±kardÄ±: 69-55. Oyundan dÃ¼ÅŸen rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda kolay sayÄ±lar bulmaya devam eden lacivert-beyazlÄ±lar, son Ã§eyreÄŸe de 79-61 Ã¶nde girdi.Â

Final periyodunda yerli oyuncu rotasyonuna giden Anadolu Efes, farkÄ± 31. dakikada 20 sayÄ±ya yÃ¼kseltti: 81-61. Kalan sÃ¼rede peÅŸ peÅŸe basketler bulan OGM Ormanspor karÅŸÄ±sÄ±nda skor Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ koruyan ev sahibi ekip, karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 93-82 kazandÄ±.Â

Anadolu Efes'te Beaubois 22 sayÄ±yla galibiyette baÅŸrol oynarken, Tolga GeÃ§im 14, Anderson 13 sayÄ± kaydetti.Â

OGM Ormanspor'da ise Kikanovic 26 sayÄ±yla maÃ§Ä±n en skorer ismi olurken, Cevher Ã–zer ve Kloof'un 12'ÅŸer sayÄ±sÄ± maÄŸlubiyeti engelleyemedi

Salon: Sinan ErdemÂ

Hakemler: Osman Sinan Ä°ÅŸgÃ¼der, Ozan Ã‡akar, Sinem TetikÂ

Anadolu Efes: DoÄŸuÅŸ Balbay 5, Beaubois 22, Tolga GeÃ§im 14, Singleton, Dunston 11, BuÄŸrahan Tuncer 2, SertaÃ§ ÅžanlÄ± 8, YiÄŸitcan Saybir 10, Ã–mer Can Ä°lyasoÄŸlu, Micic 6, Anderson 13, Mustafa Kurtuldum 2Â

OGM Ormanspor: Warren 10, Kloof 12, Dorukhan Engindeniz 10, Cevher Ã–zer 12, Kikanovic 26, Caner Ercan 11, Kadir Bayram, Babic, Tuna Han Dikmen, BarÄ±ÅŸ Ã–mer Erlim 1, Hasan Karabulut, Mert AlemdarÂ

1. Periyot: 27-19Â

Devre: 49-43Â

3. Periyot: 79-61Â

BeÅŸ faulle Ã§Ä±kan: 39.16 SertaÃ§ ÅžanlÄ± (Anadolu Efes)