ING Basketbol SÃ¼per Ligi 8. hafta mÃ¼cadelesinde Anadolu Efes, sahasÄ±nda TÃ¼rk Telekom'u 81-71 maÄŸlup etti.Â

Bu sonuÃ§la Anadolu Efes, ligde 7. galibiyetini aldÄ±, TÃ¼rk Telekom 5. maÄŸlubiyetini yaÅŸadÄ±.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk Ã§eyreÄŸinde Pleiss ile pota altÄ±nÄ± etkili kullanan Anadolu Efes, 3 sayÄ± Ã§izgisinin gerisinden ise 4 isabet buldu. Lacivert-beyazlÄ± takÄ±m, Wiltjer ile dÄ±ÅŸ atÄ±ÅŸlardan skor Ã¼reten TÃ¼rk Telekom karÅŸÄ±sÄ±nda ilk periyodu 25-24 Ã¼stÃ¼n kapattÄ±.Â

Ä°kinci periyodun baÅŸÄ±nda iki ekip de sayÄ± bulmakta zorlandÄ±. TakÄ±mlarÄ±n hÄ±zlÄ± hÃ¼cumlardan skor Ã¼rettiÄŸi ve Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼n birÃ§ok kez el deÄŸiÅŸtirdiÄŸi kalan bÃ¶lÃ¼mde Anadolu Efes'in Micic ve SertaÃ§ ÅžanlÄ± ile kaydettiÄŸi basketlere TÃ¼rk Telekom, Hunter, Fall, Enes Berkay TaÅŸkÄ±ran ve Akif Egemen GÃ¼ven ile yanÄ±t verdi. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk Ã§eyreÄŸi 41-41 berabere tamamlandÄ±.Â

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸin ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde TÃ¼rk Telekom, Muhammed BaygÃ¼l ile boyalÄ± alandan, Anadolu Efes ise Anderson ile 3 sayÄ± Ã§izgisinin gerisinden sayÄ± Ã¼retti. Lacivert-beyazlÄ± takÄ±m, 25. dakikayÄ± 49-47 Ã¶nde geÃ§ti. TÃ¼rk Telekom, hÃ¼cumda ritmini kaybeden Anadolu Efes karÅŸÄ±sÄ±nda Åžafak Edge'nin 3 sayÄ± Ã§izgisinin gerisinden kaydettiÄŸi basketle 28. dakikada 4 sayÄ±lÄ±k fark yakaladÄ±: 50-54. ArdÄ±ndan 10-0'lÄ±k seri yakalayan Anadolu Efes, bitime 28 saniye kala skoru 60-54'e getirdi. Konuk takÄ±m, kalan bÃ¶lÃ¼mde Muhammed BaygÃ¼l ile serbest atÄ±ÅŸ Ã§izgisinden sayÄ± buldu ve final periyoduna Anadolu Efes'in 60-56 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle gidildi.Â

Son periyoda hÃ¼cumda oldukÃ§a iyi baÅŸlayan Anadolu Efes, Pleiss'in kaydettiÄŸi sayÄ±larla 35. dakikada farkÄ± ilk kez Ã§ift hanelere taÅŸÄ±dÄ±: 71-61. Kalan bÃ¶lÃ¼mde farkÄ±n kapanmasÄ±na izin vermeyen Anadolu Efes, sahadan 81-71 galip ayrÄ±ldÄ±.

Salon: Sinan Erdem

Â Hakemler: AytuÄŸ Ekti, Ziya Ã–zorhon, Seher AyÅŸe Nur YazÄ±cÄ±oÄŸluÂ

Anadolu Efes: Larkin 9, BuÄŸrahan Tuncer 3, Peters 12, Anderson 13, Pleiss 13, DoÄŸuÅŸ Balbay, YiÄŸitcan Saybir 4, Tolga GeÃ§im 5, Micic 10, SertaÃ§ ÅžanlÄ± 12, Mustafa Kurtuldum, Ã–mer Can Ä°lyasoÄŸluÂ

TÃ¼rk Telekom: Åžafak Edge 7, Muhammed BaygÃ¼l 12, Hunter 12, Wiltjer 11, Fall 9, Johnson 8, Polat Kaya, Metin TÃ¼ren, Akif Egemen GÃ¼ven 2, Enes Berkay TaÅŸkÄ±ran 10Â

1. Periyot: 25-24Â

Devre: 41-41Â

3. Periyot: 60-56