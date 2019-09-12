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12.09.2019 - 00:18| AA

Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'Ä± devirdi!

Gloria KupasÄ±'nda Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'Ä± 100-98 yendi.Â

Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'Ä± devirdi!

Erkek basketbol takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda dÃ¼zenlenen Gloria KupasÄ±'nda Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'Ä± 100-98 yendi.Â 

Antalya'nÄ±n Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nÄ±n ev sahipliÄŸinde bu yÄ±l Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilen turnuvanÄ±n ikinci maÃ§Ä±nda Anadolu Efes ile Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.Â 

Anadolu Efes, ilk periyotu 3 sayÄ± farkla Ã¶nde kapatmasÄ±na raÄŸmen devreye 42-44 geride girdi. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ periyot 67-67, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ periyot 88-88 berabere sona erdi. Anadolu Efes, uzatma periyotunda rakibini 100-98 maÄŸlup etti.Â 

Turnuva, 15 EylÃ¼l'de sona erecek.

Anadolu Efes, Zalgiris KaunasÄ± devirdi

    Anadolu Efes: 100 - Zalgiris Kaunas: 98
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