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28.11.2019 - 11:18 | | İSTANBUL (AA)

Anadolu Efes'in konuğu Bayern Münih

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın Almanya'nın Bayern Münih takımını ağırlayacak.

Anadolu Efes'in konuğu Bayern Münih

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın Almanya'nın Bayern Münih takımını ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 10 haftada 8 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, lider Barcelona'nın averajla ardından ikinci durumda bulunuyor. Avrupa Ligi'nde 4 galibiyet ile 6 mağlubiyeti bulunan Bayern Münih ise 12. sırada yer alıyor.

Avrupa'da 669. maç

Anadolu Efes, yarın Avrupa kupalarında 669. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 668 müsabakada 372 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 421. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 420 maçta 215 galibiyet, 205 yenilgi aldı.

 

Skorer TV Özel | Serhat Ulueren
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