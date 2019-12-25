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25.12.2019 - 10:39 |

Anadolu Efes'in konuğu Maccabi FOX Tel Aviv

THY Euroleague'de 8 maçlık galibiyet serisini geçen hafta CSKA Moskova karşısında sona erdiren Anadolu Efes, 16. haftada yarın sahasında İsrail takımı Maccabi FOX Tel Aviv ile mücadele edecek.

Anadolu Efes'in konuğu Maccabi FOX Tel Aviv

THY Euroleague'in 16. haftasında Anadolu Efes, yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 15 haftada Efes, 12 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda averajla üçüncü sırada bulunuyor. Maccabi ise 11 galibiyet, 4 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.

17. randevu
Anadolu Efes ile Maccabi FOX Tel Aviv, Euroleague'de bugüne kadar 16 kez rakip oldu. Söz konusu karşılaşmalarda Efes ve Maccabi'nin 8'er galibiyeti bulunuyor. Geçtiğimiz sezon oynanan maçları Efes deplasmanda 79-71, sahasında da 90-77'lik skorlarla kazanmıştı.

Avrupa kupalarında 674. maç
Efes, Avrupa kupalarında bugüne kadar 673 kez parkeye çıktı. Lacivert-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 376 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague’de ise 426. maçına çıkacak olan Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 219 kez galibiyet sevinci yaşarken, 206 kez de rakiplerine mağlup oldu.

İstatistiklerle iki takım
Ligde Anadolu Efes 84.8 sayı ortalamasıyla oynarken, Maccabi Tel Aviv ise 86.2 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'te Shane Larkin 20.6 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, İsrail temsilcisinde ise Scottie Wilbekin 16.6 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.

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