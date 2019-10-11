Anahtar erken gol

Arnavutluk maçını EURO 2020 yolundaki en kritik engel olarak gören A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş zorlu sınav öncesi oyuncularına son uyarılarını yaptı. Maçtan galibiyet bekleyen Güneş’in bu yoldaki isteklerini tek tek sıraladığı aktarıldı.



Arnavutluk’un son maçta İzlanda’yı 4-2’lik skorla mağlup ettiğini hatırlatan ay-yıldızlı hoca, rakiplerinin grupta dengeleri değiştirecek güce sahip olduğunu dile getirdi. Deneyimli teknik adam, grupta potaya giren Arnavutluk’un mücadele gücü yüksek ve dirençli bir takım olduğuna dikkat çekti. Orta sahada oyun kontrolünün mutlaka kendilerinde olmasını isteyen Şenol Güneş, toplu hücum-toplu savunma talimatı verdi. Güneş, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu’na beklere sürekli yardım etmelerini söylerken, Zeki Çelik ve Umur Meraş’tan ise dengeli biçimde kanat organizasyonlarına katılmalarını istedi. Üç puandan başka bir düşüncesi olmayan tecrübeli hoca, Cenk Tosun ve Burak Yılmaz’ı 11’de sahaya sürecek. 1-0 kazanılan Andorra maçındaki sıkıntıların tekrarlanmasını istemeyen Şenol Güneş ilk yarıda mutlaka gol bularak oyunun kontrolünü tamamen ele geçirmeyi hedefliyor.



Ay-yıldızlı hoca, skor avantajını erken yakalamaları halinde stres yaşamadan taraftar desteğiyle üç puana ulaşacaklarına inanıyor.