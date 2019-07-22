Ancelotti: Umarım Eljif en kısa zamanda aramıza katılır

İtalya Serie A ekibi Napoli'ye transferi an meselesi olan Eljif Elmas konusunda resmi bir açıklama geldi. Mavi beyazlı kulübün teknik direktörü Carlo Ancelotti, İtalyan televizyonuna özel açıklamalarda bulundu.

Eljif'in en kısa zamanda takıma katılmasını umduğunu belirten Ancelotti, "Eljif Elmas çok ilgi çekici bir oyuncu. Transferini bitirmeye yakınız. Umarım en kısa sürede bizimle olur. Ufak detaylar kaldı. Onun yeteneklerine sahip bir oyuncuya ihtiyacımız vardı" şeklinde konuştu.

"Ona bağlıyım çünkü..."

Ancelotti, kendisinin de Bayern Münih'te öğrencisi olan ve adı Napoli ile de anılan Kolombiyalı yıldız James Rodriguez’in Atletico Madrid’e gideceğini düşünmediğini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Ona bağlıyım çünkü o da benimle iyi işler yaptı. Napoli’de de çok iyi işler çıkaracağına eminim. Son yılı iyi geçirmedi çünkü kendini iyi hissetmiyordu. Ben bu transferin açık olduğunu düşünüyorum. Sadece bu değil, farklı profildeki oyuncuları da değerlendiriyoruz."

Bu arada, Corriere dello Sport gazetesi de Elmas’ın sosyal medya hesabından Fenerbahçe’ye yönelik "veda" mesajı paylaştığını ve Napoli'ye bir adım uzakta olduğunu yazdı.

Makedon futbolcunun 16 milyon euro+1.5 milyon euro bonuslarla Napoli'ye transfer olması ve kulübün de bu transferi kısa bir süre içinde açıklaması bekleniyor.