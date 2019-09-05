Anderlecht'te forvet krizi! Diagne kaptırılınca...

Anderlecht kulübünün Mbaye Diagne konusunda canının neden bu kadar çok yandığı ortaya çıktı. Senegalli golcüyü son anda ezeli rakibi Brugge'e kaptıran Belçika ekibi, yaşananlarla ilgili bir dizi şikayetini dile getirmişti.

Mor-beyazlı ekibin kadrosunda forvet kalmadığı, takviye yapmanın zaruri ve acil bir hale geldiği, böylesi bir ortamda Diagne'yi alamamış olmanın kulüpte büyük eksiklik olarak hissedildiği belirlendi. Belçika takımının kadrosunda L.Dimata, K.Roofe ve I.Thelin isminde üç forvet bulunuyor. Bunlardan ilk ikisinin sakatlıkları mevcut. Sonuncusu ise şu ana kadar forma giydiği üç maçta hiç gol atamadı.

Bu yüzden Anderlecht'in forvetsiz kaldığı, Galatasaraylı futbolcuyu da alamayınca, yöneticilerin küplere bindiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıları ve futbolcuyu sözünde durmamakla eleştiren sportif direktör, Brugge kulübünün yaptıklarını da kınamıştı.