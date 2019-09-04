Anderlecht’ten sert ‘Diagne’ çıkışı

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Transferin son gününde önce Anderlecht ile anlaşıp daha sonra Club Brugge'nin yoluna Diagne'ye lacivert siyahlı ekipten tepki geldi.

“G.Saray ile Monaco’da anlaştık”

Verschueren “Geçen hafta kura çekimi için Monaco’daydım. Çarşamba akşamı Galatasaraylılarla bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdim. Herşey yolunda gitti, Mbaye Diagne’nin kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardık. Ayrıca oyuncu ile de anlaştık. Geriye yalnızca taraflar arasında sözleşmenin imzalanması kalmıştı” diyerek şöyle devam etti:

“Evrakları gönderdik, otel hazırdı”

“Pazar akşamı Galatasaray’a tüm evrakları gönderdik. Oyuncu için aracılık eden bazı kişiler, otel odalarının ayırtılmasını istediler. Diagne pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecekti. Dolayısıyla takım menajerlerimiz havaalanına kendisini karşılamaya gittiler. Bir saat sonra haber geldi ki, oyuncu orada değildi. Bu durum bana tuhaf geldi.

“Galatasaray’dan aradılar ve...”

Bunun üzerine telefonuma sarılarak aramalar yapmaya başladım ancak kimseye ulaşamadım. Sonra bir telefon geldi. Galatasaray yönetiminden aradılar. ‘Üzgünüz ama Brugge’den gelen teklifi kabul ettik, Mbaye o kulübü seçti’ dediler. Ben duruma anlam veremedim. Bu arada futbolcunun kafasında kapüşon ile takım menajeriyle gittiğini duydum. Bunun üzerine kendime sorular sormaya başladım.

“Böyle yapmamaları gerekirdi”

Ben Club Brugge ile kontak kurmadım. Eğer Brugge, Anderlecht’in anlaşması olduğunu biliyorduysa bu talihsiz bir durum. Onların yerinde olsam bunu yapmazdım. En azından bir kere arardım. Sonuçta birbirini tanıyan insanlarız, aramızda bir hukukumuz, beraber oturup kalkmışlığımız var. İlerde transfer yapacak olduğumuzda, bu planlarımızın gazetelerde yer almamasına dikkat edeceğiz”.

“Papis Cisse’yi de vermediler”

Mbaye Diagne dışında Alanyaspor’dan Papis Cisse’yi de kadrolarına katmak istediklerini belirten Anderlecht yöneticisi şöyle devam etti: “Türkler onu bırakmak istemedi. Bu olay Diagne olayından farklıydı. Belki bunda, Şampiyonlar Ligi’nde oynamıyor oluşumuzun dezavantajını yaşadık. Brugge takımında 7-8 tane hücumcu var. Görecez bakalım, Diagne orada başarılı olabilecek mi, olamayacak mı?”