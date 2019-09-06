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06.09.2019 - 07:28

Andone attı ama Romanya'ya yetmedi

Galatasaray'ın son gün transfer ettiği Andone, dün gece EURO 2020 elemelerinde 56. dakikada oyuna girdi ve 3 dakika sonra golünü attı.

Andone attı ama Romanya'ya yetmedi

EURO2020 Elemeleri F Grubu 5. maç gününde Romanya ile İspanya karşı karşıya geldi. Arena Nationala'da oynanan mücadeleyi konuk ekip İspanya, 2-1'lik skorla kazandı.

İspanya, 29. dakikada Sergio Ramos ve 47. dakikada Paco Alcacer ile skoru 2-0'a getirdi. Maça yedek kulübesinde başlayan ve 56. dakikada Keseru'nun yerine oyuna dahil olan Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone, 59. dakikada İspanya filelerini havalandırdı.

İspanya'da Diego Llorente, 79. dakikada direkt kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi. Bu sonucun ardından İspanya, 5 maçta 15 puanla zirvede yer aldı. Romanya ise 7 puanda kaldı. Romanya, bir sonraki maçında sahasında Malta'yı ağırlayacak. İspanya ise sahasında Faroe Adaları'nı ağırlayacak.

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